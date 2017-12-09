PATERNO': VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO GRISTINA NELLA PARROCCHIA SAN BIAGIO - IL PROGRAMMA
L’arcivescovo di Catania, Monsignor Salvatore Gristina, a partire da domenica 10 fino a sabato 16 dicembre, sarà in visita pastorale nella parrocchia “San Biagio"IL PROGRAMMA:
DOMENICA 10 DICEMBRE
ORE 17,00 - Accoglienza Arcivescovo (piazza tricolore)
ORE 17,30 - Celebrazione Eucaristica
LUNEDÌ 11 DICEMBRE
ORE 09.30 - Visita al 2° Circolo Didattico "Giovanni XXIII"
ORE 11.00 - Visita all'Istituto "F.Redi" - IPAA PATERNO'
MARTEDI 12 DICEMBRE
ORE 17.00 - Spazio a disposizione per le confessioni e il dialogo con i fedeli
ORE 18.00 Incontro con i CATECHISTI
ORE 19.00 Incontro con i GRUPPI DI SERVIZIO
ORE 20.00 Incontro con il CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
VENERDI 15 DICEMBRE
ORE 17.30 - Visita ad alcuni ammalati presenti nel territorio parrocchiale
ORE 19.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 20.00 Incontro con IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
SABATO 16 DICEMBRE
ORE 10.00 Visita del distaccamento dei VIGILI DEL FUOCO
ORE 11.00 Incontro con le ORSOLINE e gli assitisti presso la DOMUS MERICI
ORE 17.30 Incontro con i componenti della PASTORALE GIOVANILE
ORE 18.00 GRINV (novena di natale dei ragazzi)
ORE 19.30 Assemblea Pastorale