PATERNO': VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO GRISTINA NELLA PARROCCHIA SAN BIAGIO - IL PROGRAMMA

L’arcivescovo di Catania, Monsignor Salvatore Gristina, a partire da domenica 10  fino a sabato 16 dicembre, sarà in visita pastorale nella parrocchia “San Biagio"IL PROGRAMMA:DOMENICA 10 DICEMBREORE...

09 dicembre 2017 17:06
L’arcivescovo di Catania, Monsignor Salvatore Gristina, a partire da domenica 10  fino a sabato 16 dicembre, sarà in visita pastorale nella parrocchia “San Biagio"

IL PROGRAMMA:

DOMENICA 10 DICEMBRE

ORE 17,00 - Accoglienza Arcivescovo  (piazza tricolore)

ORE 17,30 - Celebrazione Eucaristica

LUNEDÌ 11 DICEMBRE

ORE 09.30 - Visita al 2° Circolo Didattico "Giovanni XXIII"

ORE 11.00 - Visita all'Istituto "F.Redi" - IPAA PATERNO'

MARTEDI 12 DICEMBRE

ORE 17.00 - Spazio a disposizione per le confessioni e il dialogo con i fedeli

ORE 18.00 Incontro con i CATECHISTI

ORE 19.00 Incontro con i GRUPPI DI SERVIZIO

ORE 20.00 Incontro con il CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

VENERDI 15 DICEMBRE

ORE 17.30 - Visita ad alcuni ammalati presenti nel territorio parrocchiale

ORE 19.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

ORE 20.00 Incontro con IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI

SABATO 16 DICEMBRE

ORE 10.00 Visita del distaccamento dei VIGILI DEL FUOCO

ORE 11.00 Incontro con le ORSOLINE e gli assitisti presso la DOMUS MERICI

ORE 17.30 Incontro con i componenti della PASTORALE GIOVANILE

ORE 18.00 GRINV (novena di natale dei ragazzi)

ORE 19.30 Assemblea Pastorale

 

 

 

