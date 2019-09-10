PATERNO': VITO PALUMBO, RI-CONFERMATO COMMISSARIO DELLA LEGA

La Lega cresce e si struttura in Sicilia. Dopo il Direttivo Regionale e i Commissari Provinciali, arrivano anche i le Sezioni e i Commissari comunali. A Paternò è stato nominato , il Dottor Vito Palum...

La Lega cresce e si struttura in Sicilia. Dopo il Direttivo Regionale e i Commissari Provinciali, arrivano anche i le Sezioni e i Commissari comunali. A Paternò è stato nominato , il Dottor Vito Palumbo. Si tratta di una riconferma, in quanto Palumbo era già Commissario del Partito in città e premia la coerenza e la lealtà di Vito Palumbo verso i valori della lega, che condivide, e verso gli ideali e le iniziative del Movimento Nazionale "Lega Salvini Premier",

La Lega nasce dalla base, dal territorio, e opera forte di una partecipazione attiva della cittadinanza. La Lega di Paternò è parte attiva di questo progetto politico nel territorio Etneo, ed è ormai consolidata , come dimostrato alle ultime elezioni europee, attestandosi come il primo partito del centrodestra a Paternò. premiando migliaia di sostenitori della Lega , che da sempre si sono spesi ed impegnati per il Movimento in città e che oggi si fa sintesi con la nomina del Dott. Vito Palumbo, Commissario Comunale della Lega di Paternò.

" Ringrazio il Commissario Regionale Lega Sen. Stefano Candiani e il nostro Commissario Provinciale Anastasio Carrà per la fiducia accordatami " dichiara Vito Palumbo, " riconfermando la mia nomina a Commissario Comunale della Lega Sicilia Paternò. Sono onorato di avere appena ricevuto una investitura così importante dal primo partito nazionale, soprattutto nella mia città che ho sempre amato e servito nelle mie possibilità con massima umiltà e determinazione. Consapevole che quest'ultima non è mera conquista di un singolo ma la vittoria di una squadra SPECIALE nata per SERVIRE la LEGA e migliorare la nostra Paternò, siamo pronti ad affrontare questa avvincente ed entusiasmante sfida. GRAZIE a chi ha creduto SEMPRE in questo progetto: VINCE LA SQUADRA ! "