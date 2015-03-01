95047

Paternò, vittoria pesantissima (1-0) sul Giarre

Lo scontro diretto deciso da una rete di Faye

A cura di Anthony Distefano
01 marzo 2015 19:58
Paternò
95047.it Una vittoria ottenuta con le unghia e con i denti e che vale davvero tanto: il Paternò vince lo scontro diretto con il Giarre ed al Falcone-Borsellino si impone grazie ad una rete di Faye.
I risultati della 25esima Giornata del campionato d'Eccellenza Girone B:

Città di Messina-Rosolini 3-2

Igea Virtus-Castelbuonese 2-0

Modica-Milazzo 0-0

Paternò-Giarre 1-0

San Pio X-Taormina 1-0

Scordia-Viagrande 4-0

Siracusa-Vittoria 5-0

Ha riposato l'Acireale

CLASSIFICA:

Siracusa 52
Scordia 48
Milazzo 42
Acireale 36
Castelbuonese 36
Igea Virtus 35
Viagrande 34
San Pio X 33
Vittoria 26
Paternò 26
Giarre 26
Città di Messina 25
Modica 24
Rosolini 19
Taormina 10

