Paternò, vittoria pesantissima (1-0) sul Giarre
Lo scontro diretto deciso da una rete di Faye
A cura di Anthony Distefano
01 marzo 2015 19:58
95047.it Una vittoria ottenuta con le unghia e con i denti e che vale davvero tanto: il Paternò vince lo scontro diretto con il Giarre ed al Falcone-Borsellino si impone grazie ad una rete di Faye.
I risultati della 25esima Giornata del campionato d'Eccellenza Girone B:
Città di Messina-Rosolini 3-2
Igea Virtus-Castelbuonese 2-0
Modica-Milazzo 0-0
Paternò-Giarre 1-0
San Pio X-Taormina 1-0
Scordia-Viagrande 4-0
Siracusa-Vittoria 5-0
Ha riposato l'Acireale
CLASSIFICA:
Siracusa 52
Scordia 48
Milazzo 42
Acireale 36
Castelbuonese 36
Igea Virtus 35
Viagrande 34
San Pio X 33
Vittoria 26
Paternò 26
Giarre 26
Città di Messina 25
Modica 24
Rosolini 19
Taormina 10