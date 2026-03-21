Paternò vola in Messico: un Carretto Siciliano dei Fratelli Forte nella “Plaza Tarantella”

Paternò supera i confini nazionali e approda fino in Messico grazie all’arte e alla tradizione del Carretto Siciliano. Un’opera realizzata dai Fratelli Alessandro e Gabriele Forte è infatti pronta a essere spedita oltreoceano per diventare protagonista di un importante progetto internazionale.



A commissionare l’opera è la famiglia Martinez, imprenditori messicani che hanno deciso di realizzare un grande centro commerciale a tema Sicilia, che prenderà il nome di “Plaza Tarantella”. La struttura, che si estenderà su una superficie di circa 10.000 metri quadrati, sarà interamente ispirata alla cultura, ai colori e alle tradizioni siciliane, con il Carretto Siciliano come simbolo principale.



All’interno del centro commerciale troverà spazio il Carretto Siciliano dipinto dai Fratelli Forte, autentica espressione artistica della tradizione isolana. Un riconoscimento importante per gli artisti, che continuano a portare avanti un’arte antica rendendola apprezzata anche a livello internazionale.



Il progetto affonda le radici proprio a Paternò. La scorsa estate, infatti, uno dei membri della famiglia Martinez è stato ospite dei Fratelli Forte, visitando il loro laboratorio, realizzando interviste e scattando fotografie. Da quell’incontro è nata una collaborazione concreta che oggi si traduce in un’opera destinata a rappresentare la Sicilia nel mondo.



Oltre al carretto, la famiglia Martinez ha acquistato anche un’opera pittorica di grande valore: un dipinto olio su tela 100x150 cm realizzato da Alessandro Forte, ulteriore testimonianza dell’interesse internazionale verso l’arte locale.



Un risultato che rappresenta un grande motivo di orgoglio per Paternò e per tutto il territorio, capace ancora una volta di esportare cultura, tradizione e talento oltre i confini italiani.