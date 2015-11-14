Paternò Volley, ancora una vittoria: sbancata Augusta

Netta vittoria (3-0) per le rossoazzurre

95047.it Terza vittoria consecutiva (la quinta contando anche i successi in Coppa Sicilia) per il Paternò Volley che espugna il campo dell'A.S Augusta: 0-3 (20-25, 13-25, 24-26). Felice il presidente Francesco Sgambellone, che dichiara: "Quello di Augusta è sempre stato un terreno difficile, sia da un punto di vista psicologico che tattico. Tuttavia le nostre ragazze riescono sempre a sbalordirci riuscendo anche oggi a mettere a segno l'obiettivo che ci eravamo prefissati". Ecco anche le parole dell'allenatore Santo Chisari: "Contento solo per i tre punti, ma rispetto alla scorsa settimana sul piano del gioco abbiamo fatto un passo indietro. Ogni partita va giocata con la massima determinazione perché il risultato non è mai scontato. Adesso con la Juvenilia Catania speriamo di riprendere il trend delle prime due giornate".