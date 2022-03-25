PATERNO'.ZONA SOLIDALE : OGGI LA PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI CHE SI SONO DISTINTI IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
L’ ’associazione culturale Zona Franca, a conclusione dell’iniziativa a scopo benefico “Natale Bambino”, venerdi 25 marzo assegnerà le borse di studio del valore di euro 200 cadauna agli studenti che si sono distinti in attività di volontariato.
La cerimonia, patrocinata dal Comune di Paternò, si svolgerà presso la Biblioteca Comunale “G.B. Nicolosi” alle ore 17,30 . Grazie al contributo di molte associazioni e delle scuole paternesi anche quest’anno è stato possibile raggiungere un grande obiettivo: premiare tanti giovani che svolgono regolarmente attività di volontariato nel nostro territorio.
Chiaro il messaggio: Bravo non è solo chi raggiunge risultati importanti in termini di profitto scolastico ma anche chi con impegno e dedizione comprende l’importanza di sostenere la comunità.
I premiati :
I C.D. Lombardo Radice :
Nicotra Santo –
Privitera Giovanni
II Circolo Didattico Giovanni XXIII
Confalone Santo
Grillo Lorenzo
III Circolo Didattico “Aldo Moro”
Orto Alice
I.C. “G.B. Nicolosi”
Meci Federica
Pappalardo Jennifer
I.C. “G. Marconi”
Orfanò Alessia
Restuccia Federica
I.C. “Don Milani”
Fallica Aurora
Gemmellaro Edoardo
Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “F. De Sanctis”
Aiello Emanuel
Messina Rosy Maria
I.I.S. “F. REDI”
Marino Antonino
Urso Erik
I.T.E. “G.Russo”
Albana Alessia
Liceo Scientifico “E. Fermi”
Sammartino Vittorio