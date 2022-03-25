95047

PATERNO'.ZONA SOLIDALE : OGGI LA PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI CHE SI SONO DISTINTI IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L’ ’associazione culturale Zona Franca, a conclusione dell’iniziativa a scopo benefico “Natale Bambino”, venerdi 25 marzo assegnerà le borse di studio del valore di euro 200 cadauna agli studenti che...

25 marzo 2022 09:09
PATERNO'.ZONA SOLIDALE : OGGI LA PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI CHE SI SONO DISTINTI IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO -
L’ ’associazione culturale Zona Franca, a conclusione dell’iniziativa a scopo benefico “Natale Bambino”, venerdi 25 marzo assegnerà le borse di studio del valore di euro 200 cadauna agli studenti che si sono distinti in attività di volontariato.

La cerimonia, patrocinata dal Comune di Paternò, si svolgerà presso la Biblioteca Comunale “G.B. Nicolosi” alle ore 17,30 . Grazie al contributo di molte associazioni e delle scuole paternesi anche quest’anno è stato possibile raggiungere un grande obiettivo: premiare tanti giovani che svolgono regolarmente attività di volontariato nel nostro territorio.

Chiaro il messaggio: Bravo non è solo chi raggiunge risultati importanti in termini di profitto scolastico ma anche chi con impegno e dedizione comprende l’importanza di sostenere la comunità.

I premiati :

I C.D. Lombardo Radice :

Nicotra Santo –

Privitera Giovanni

II Circolo Didattico Giovanni XXIII

Confalone Santo

Grillo Lorenzo

III Circolo Didattico “Aldo Moro”

Orto Alice

I.C. “G.B. Nicolosi”

Meci Federica

Pappalardo Jennifer

I.C. “G. Marconi”

Orfanò Alessia

Restuccia Federica

I.C. “Don Milani”

Fallica Aurora

Gemmellaro Edoardo

Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “F. De Sanctis”
Aiello Emanuel

Messina Rosy Maria

I.I.S. “F. REDI”

Marino Antonino

Urso Erik

I.T.E. “G.Russo”

Albana Alessia

Liceo Scientifico “E. Fermi”

Sammartino Vittorio

