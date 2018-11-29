95047

PATERNO': ZONA SUD-EST SENZA ACQUA PER FURTO DEI CAVI

29 novembre 2018 12:24
News
A causa di un furto di cavi presso i pozzi Raffo di Belpasso,la zona SUD EST di Paternò rimarrà senza acqua fino alla risoluzione del problema, per il quale i tecnici dell’AMA sono già a lavoro.

Le zone interessate del disservizio sono: Scala Vecchia, Via Balatelle, Via Sardegna, Via Fiume e comunque tutte le vie comprendenti quella zona.

