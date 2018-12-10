PATERNÒ:ANNULLATI FESTEGGIAMENTI PER L’OTTAVA DI SANTA BARBARA

Annullati i festeggiamenti per l’ottava di Santa Barbara. Ad annunciarlo, in un comunicato:In riferimento agli eventi tragici che hanno colpito la Città di Paternò nella giornata di ieri, la comunità...

In riferimento agli eventi tragici che hanno colpito la Città di Paternò nella giornata di ieri, la comunità ecclesiale tutta esprime il suo cordoglio e assicura la preghiera per le vittime e le famiglie colpite da questo immenso dolore. Pertanto è sembrato doveroso annullare tutte le espressioni esterne della festa, fuochi e passeggiate bandistiche, resteremo in chiesa stringendoci attorno S. Barbara affinchè possa intercedere presso il Padre, ancora una volta, per la beatificazione delle anime e per la consolazione dei cuori. Le celebrazioni eucaristiche e la benedizione alla città restano confermate come da programma.