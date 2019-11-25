PATERNO':CALCINACCI CADONO DA UN PALAZZO, VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

Si distacca l’intonaco e, dal secondo piano di un balcone di una palazzina, i calcinacci cadono a terra.E’ accaduto nella giornata di oggi, intorno alle ore 14.00, in Piazza Carlo Albero.Distaccamenti...

Si distacca l’intonaco e, dal secondo piano di un balcone di una palazzina, i calcinacci cadono a terra.

E’ accaduto nella giornata di oggi, intorno alle ore 14.00, in Piazza Carlo Albero.

Distaccamenti dell’intonaco e conseguente caduta di calcinacci, sono stati alcuni residenti della zona ad accorgersi della caduta di calcinacci.

Un po' di paura tra i passanti ma per fortuna i calcinacci non hanno colpito nessuno e non ci sono stati danni a cose.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, con l'ausilio di un’autoscala proveniente dal comando provinciale di Catania.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area sottostante il balcone.