Paternò,domani 1° settembre arriva la Croce Giubilare della Misericordia, pellegrinaggio tra forze dell’ordine, anziani e bambini

L’arrivo della Croce Giubilare della Misericordia a Paternò, il prossimo 1 settembre 2025, è per noi un grande dono e un momento di profonda gioia. La Croce ci ricorda che la Misericordia non è solo una parola, ma un cammino concreto di fede, di servizio e di fraternità. Sarà un pellegrinaggio di vicinanza verso chi ogni giorno serve, protegge e custodisce la vita. Luigi Aiello, Governatore della Misericordia di Paternò.

Durante la giornata visiteremo luoghi simbolo della nostra Comunità: le caserme delle forze dell’ordine (Polizia Locale, Carabinieri e Guardia di Finanza), la caserma dei Vigili del Fuoco, i nostri anziani dell’IPAB Salvatore Bellia e dell’Associazione Polis TS, la comunità alloggio per bambini ‘’ La Casa di Emilia e Cristina’’ e la mensa sociale La Bisaccia del Pellegrino.

Concluderemo questa importante giornata con la preghiera: alle ore 18.30, presso la chiesa di Cristo Re, pregheremo insieme il Santo Rosario e alle ore 19.00 sarà celebrata la Santa Messa, presieduta da Don Gaetano Roberto Puglisi – correttore spirituale della locale Misericordia e da Don Calogero Falcone – correttore regionale delle Misericordie Siciliane. Al termine della Santa Messa, la Croce Giubilare sarà consegnata alla Misericordia di Trecastagni.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: sarà un momento di preghiera, di profonda spiritualità e di fraternità, un abbraccio che unisce e non esclude nessuno.