PATERNO':DUE ARRESTI PER VIOLAZIONE OBBLIGO DI SOGGIORNO.
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 36enne Francesco
Avendo violato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, era stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, che comunque aveva già violato e per cui era stato di nuovo arrestato e ricollocato nella propria abitazione.
Ora l’ennesima infrazione, come accertato dall’equipaggio della gazzella che lo ha riconosciuto e bloccato mentre a piedi percorreva la via Matera a Paternò.
L’arrestato, ammesso al giudizio per direttissima, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza così come disposto dal giudice.
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 42enne paternese
La pattuglia dell’Arma, impegnata a Belpasso in un servizio anticrimine, lo ha riconosciuto e bloccato mentre questi a piedi percorreva quella via Garofalo, in evidente violazione della misura di prevenzione che lo voleva relegato all’interno dei confini del comune di residenza.