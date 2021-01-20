PATERNO':UFFICI AMA CHIUSI AL PUBBLICO PER CONTENIMENTO EPIDEMIA DA COVID 19, GARANTITI I SERVIZI ESSENZIALI

La società AMA viste l'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 10 del 16/01/2021 comunica che dovendo limitare i contatti interpersonali per il contenimento dell’epidemia dal virus COVID –...

La società AMA viste l'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 10 del 16/01/2021 comunica che dovendo limitare i contatti interpersonali per il contenimento dell’epidemia dal virus COVID – 19 (Coronavirus), comunica che saranno garantiti esclusivamente i servizi essenziali che non necessitano di sopralluogo (volture e chiusure) o di emergenza (riparazione rete idrica e fognaria o criticità che determinano disservizio o situazioni di rischio e/o pericolo).

Sono sospese dal 18/01/2021 al 31/01/2021 tutte le attività relative a verifiche o accertamenti di contatori o di impianto idrico ed allacciamenti in fognatura e quant’altro non espressamente indicato e non rientrante tra i servizi essenziali o di emergenza.

Al di fuori di quanto sopra sono consentiti i nuovi contratti di fornitura idrica esclusivamente per unità abitative prive di servizio idrico (nuova fornitura) e qualora se ne dimostri l’urgenza.

I nuovi contratti, come sopra specificato, si effettueranno esclusivamente su appuntamento tramite prenotazione telefonica allo 349/2370210 o 338/8929557 o tramite comunicazione a mezzo PEC: [email protected] o e-mail [email protected].

Resta attivo il recapito telefonico per “segnalazione guasti” e “servizio di reperibilità”: 349/2371540.