PATERNÓ:UNA CITTÀ IN LUTTO PER GABRIELE

Una morte assurda di un giovane che tornava dal lavoro. E molti interrogativi che aspettano risposte. Gabriele Longo era un giovane pieno di vita, che lavorava come guardia giurata al Policlinico di Catania.

Stamane intorno alle 6, finito il turno di lavoro ha inforcato la sua moto per tornare a casa. Ma purtroppo il destino gli ha riservato altro. Un incidente in via Santa Sofia ha spezzato questa giovane vita. Un incidente di cui si sa ancora poco, con le cause ancora sconosciute.

Si parla di altri mezzi coinvolti, di strada dissestata, ma le varie ipotesi sono ancora al vaglio della polizia Municipale che ha eseguito i rilievi e dei carabinieri. Di certo c'è che una giovane vita è stata spezzata, e una famiglia, già duramente provata da altri lutti, è distrutta. Le indagini sono ancora in corso, mentre la salma di Gabriele è ancora in ospedale in attesa di sapere le decisioni del magistrato di turno per restituire il corpo o effettuare l'autopsia.

Diversi i messaggi di cordoglio per il grave lutto, dal sindaco al presidente dell'ars Galvagno e tantissimi amici e semplici cittadini hanno fatto sentire la loro vicinanza alla famiglia. Una giovane vita spezzata troppo presto.

Un grave lutto che lascia un enorme vuoto. Una tragedia che ha colpito un intero paese.