PATERNÒ::VASTO INCENDIO IN IN DEPOSITO DI PRODOTTI PER UN'AGRICOLTURA
FLASHUn pauroso incendio si è sviluppato, intorno le ore 15 nei pressi della SP77 (zona quattro strade), all interno di un deposito di prodotti chimici.Probabilmente l incendio è scaturito dal propaga...
FLASH
Un pauroso incendio si è sviluppato, intorno le ore 15 nei pressi della SP77 (zona quattro strade), all interno di un deposito di prodotti chimici.
Probabilmente l incendio è scaturito dal propagarsi di un incendio di sterpaglie da un terreno incolto attiguo all edificio.
Attimi di paura e tensione anche per un rifornimento che si trova nei paraggi dell' incendio.
Una densa nube di fumo nero, ben visibile in lontananza, sprigiona proprio in questi attimi.
Sul posto l immediato intervento dei vigili del fuoco del nostro distaccamento
per domare le fiamme e mettere in sicurezza la struttura.
Sul posto in supporto i Vigili del fuoco di Catania ed Adrano e la Polizia Municipale di Paternò, per gestire il traffico.
Notizia in AGGIORNAMENTO