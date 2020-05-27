95047

PATERNÒ::VASTO INCENDIO IN IN DEPOSITO DI PRODOTTI PER UN'AGRICOLTURA

27 maggio 2020 15:58
FLASH

Un pauroso incendio si è sviluppato, intorno le ore 15 nei pressi della SP77 (zona quattro strade), all interno di un deposito di prodotti chimici.

Probabilmente l incendio è scaturito dal propagarsi di un incendio di sterpaglie da un terreno incolto attiguo all edificio.

Attimi di paura e tensione anche per un rifornimento che si trova nei paraggi dell' incendio.

Una densa nube di fumo nero, ben visibile in lontananza, sprigiona proprio in questi attimi.

Sul posto l immediato intervento dei vigili del fuoco del nostro distaccamento
per domare le fiamme e mettere in sicurezza la struttura.

Sul posto in supporto  i Vigili del fuoco di Catania ed Adrano e la Polizia Municipale di Paternò,  per gestire il traffico.

Notizia in AGGIORNAMENTO

 

