PATERNÒ:VITTORIA IN RIMONTA. ADESSO LA SERIE D È PIÙ VICINA

Vittoria di carattere del Paternò, che dopo essere passato in svantaggio nel primo tempo, abbatte il Gela con il punteggio di 4 a 1. Grandi protagonisti della gara Carioto e La Piana, entrambi autori...

Vittoria di carattere del Paternò, che dopo essere passato in svantaggio nel primo tempo, abbatte il Gela con il punteggio di 4 a 1. Grandi protagonisti della gara Carioto e La Piana, entrambi autori di una doppietta.

I padroni di casa devono ancora rinunciare al proprio bomber Cocuzza, fermo per infortunio.

Il Gela, che ancora spera in una complicata salvezza, dimostra di non aver timore di affrontare la capolista e passa a sorpresa in vantaggio al 18° con Scerra. La prima frazione sembra destinata a terminare con il punteggio di 0-1, ma proprio al 45° Carioto pareggia i conti. Nella ripresa è un monologo dei rossazzurri, che entrano in campo con un altro piglio. Già all’8° infatti il Paternò la ribalta con un gran goal di La Piana. Al 23° Carioto segna il suo secondo goal di giornata. Al 38° arriva la doppietta anche per La Piana che chiude i conti. Dopo la paura iniziale, il Paternò ottiene tre punti fondamentali per la corsa al primo posto e si porta a 7 punti di vantaggio sulla Città di Sant Agata, ma con una partita in più visto che la squadra messinese questa giornata ha riposato.

Nello stesso girone del Paternò (girone A di Eccellenza) colpo esterno del Giarre che batte di misura il Rosolini. Vittoria del Ragusa per 2 a 1 contro il Carlentini. Vittorie casalinghe per il Mascalucia contro l’Aci Catena e dell’Enna sull’Atletico Catania. Pareggiano Santa Croce e Real siracusa Belvedere. Vince 2 a 0 il Palazzolo sul campo dello Sporting Pedara.

Gianluca Ruffino

Foto Paternò calcio