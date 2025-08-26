Paura a Belpasso: auto fuori strada questa mattina, tre ragazzi illesi per miracolo
Belpasso, 26 agosto 2025 – Attimi di paura questa mattina a Belpasso, dove intorno alle ore 10 si è verificato un incidente stradale lungo la strada provinciale 229/1, nel tratto che collega la cittadina etnea con Palazzolo. La notizia viene resa nota soltanto in serata.
Il sinistro è avvenuto all’altezza dell’incrocio con la strada provinciale 15, a poca distanza dal noto centro commerciale della zona.
Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il conducente di una Lancia avrebbe perso il controllo del veicolo per cause al momento non chiare.
L’auto, dopo aver impattato violentemente contro la struttura che delimita l’incrocio, è finita sulla vegetazione che costeggia la carreggiata, abbattendo anche uno degli specchi parabolici stradali installati per migliorare la visibilità degli automobilisti.
A bordo della vettura si trovavano tre giovani, che hanno vissuto momenti di grande spavento.
Fortunatamente, nessuno di loro avrebbe riportato gravi conseguenze: si parla soltanto di lievi contusioni e di un forte shock emotivo, ma le condizioni complessive non desterebbero particolari preoccupazioni.
Non risultano coinvolti altri mezzi nel sinistro, che ha comunque provocato leggeri rallentamenti al traffico lungo la SP 229/1, arteria già di per sé molto frequentata nelle ore mattutine.