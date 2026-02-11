Paura a Biancavilla: distrugge vetture parcheggiate e si scaglia contro i militari, finisce in carcere

Biancavilla distrugge auto e viene arrestato

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno tratto in arresto un cittadino straniero classe 1989, senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine, per i reati di danneggiamento aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 Numero Unico di Emergenza, che indicava la presenza di un uomo intento a danneggiare alcune autovetture parcheggiate lungo via Poggio Rosso, colpendole con un grosso masso.

Giunti tempestivamente sul posto, i militari dell’Arma hanno individuato l’uomo che, sin dalle prime fasi del controllo, ha manifestato un atteggiamento ostile, cercando di sottrarsi all’identificazione e opponendo violenta resistenza nei confronti dei Carabinieri intervenuti, arrivando a colpirli nel tentativo di divincolarsi.

Nonostante la situazione di elevata tensione, l’azione professionale e coordinata dei militari ha consentito di contenere l’uomo e metterlo in sicurezza, procedendo, così, al suo arresto, evitando ulteriori conseguenze per l’incolumità pubblica e privata.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’Autorità Giudiziaria, prontamente informata dai Carabinieri operanti, ha disposto la traduzione dell’arrestato presso la Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza, dove lo stesso è stato associato a disposizione dell’Autorità competente.