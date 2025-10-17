Paura a Catania: fiamme in un appartamento a Piazza Galatea, Vigili del Fuoco, ambulanze e Polizia in azione

AGGIORNAMENTO Fortunatamente non si registrano danni strutturali rilevanti né pericoli di staticità per l’edificio interessato. L’area è stata attentamente controllata per escludere eventuali criticit...

Fortunatamente non si registrano danni strutturali rilevanti né pericoli di staticità per l’edificio interessato. L’area è stata attentamente controllata per escludere eventuali criticità. Ancora più importante, non si segnalano feriti o intossicati tra i presenti. L’incendio, che inizialmente aveva destato grande apprensione tra i residenti, è stato rapidamente circoscritto e domato grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato con mezzi e autoscala per mettere in sicurezza la zona e scongiurare ulteriori conseguenze.

Paura nella serata di oggi, giovedì 17 ottobre 2025, a Catania, dove un incendio è divampato in un appartamento situato al secondo piano di un edificio in Piazza Galatea.

Per cause al momento non ancora note, le fiamme si sono sviluppate rapidamente, facendo scattare l’allarme e attirando l’attenzione di numerosi residenti e passanti.

Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. In azione anche l’autoscala per raggiungere l’abitazione coinvolta.

Presenti anche diverse ambulanze del 118, pronte a prestare soccorso in caso di necessità. Non si hanno al momento notizie ufficiali su eventuali feriti.

L’area di Piazza Galatea è chiusa con il nastro per consentire l’intervento in sicurezza e mantenere a distanza curiosi e passanti.

Notizia in aggiornamento