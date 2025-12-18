Paura a Catania: uomo impugna una pistola e minaccia i vicini di casa: arrestato 74enne

I militari del Nucleo Radiomobile di Catania, costantemente impegnati nelle attività di prevenzione e repressione dei reati, nonché nel garantire un rapido intervento a tutela della sicurezza pubblica...

L’intervento, in particolare, è scattato nella mattinata, quando in stretta sinergia con la Centrale Operativa i militari della gazzella sono intervenuti in via Locatelli dove è stato segnalato un uomo che, pistola alla mano, stava minacciando di morte altre persone.

I Carabinieri, sopraggiunti nel luogo indicato nei momenti ancora concitati della vicenda, hanno trovato delle persone che inveivano contro un uomo e, nel frangente, uno dei presenti, militare dell’Esercito Italiano, ha consegnato agli operanti un’arma da fuoco che era appena riuscito a farsi consegnare dall’uomo che la impugnava, di sua conoscenza in quanto vicino di casa.

Dalla ricostruzione dell’accaduto è emerso che poco prima l’uomo che aveva la pistola, identificato per un 74enne catanese, poco prima aveva minacciato di usarla nei confronti di due coniugi abitanti nel suo stesso palazzo. Questi ultimi hanno raccontato ai militari dell’Arma che l’aggressore, senza un valido motivo, con atteggiamento di ilarità sarcastica presumibilmente riconducibile a dissapori legati all’acquisto di beni immobili, aveva iniziato a puntargli l’arma.

Supportati da un’altra gazzella, nel frattempo intervenuta, i Carabinieri hanno riportato tutti i presenti alla calma ed hanno poi acquisito tutti gli elementi informativi utili alla descrizione completa dei momenti dell’aggressione.

Il revolver calibro 38, seppur posseduto regolarmente, è stato sottoposto a sequestro come pure le sei cartucce trovate nel tamburo. Ritirati cautelarmente anche un fucile da caccia, 91 cartucce calibro 12 e 94 cartucce calibro 38, che il 74enne deteneva regolarmente in casa.

I Carabinieri, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno messo il 74enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto.