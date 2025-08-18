Paura a Etnapolis, incidente nel parcheggio: scontro auto-scooter, ferita una donna

CATANIA – Incidente questa mattina, 18 agosto 2025, intorno alle 11.30, all’interno del parcheggio del centro commerciale Etnapolis, nella zona adiacente al negozio Leroy Merlin.Secondo le prime ricos...

CATANIA – Incidente questa mattina, 18 agosto 2025, intorno alle 11.30, all’interno del parcheggio del centro commerciale Etnapolis, nella zona adiacente al negozio Leroy Merlin.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato uno scontro tra un’autovettura, una Opel, e uno scooter. L’impatto ha provocato la caduta della conducente del mezzo a due ruote, che ha riportato conseguenze più serie.

La donna, rimasta a terra dopo l’urto, è stata soccorsa dal personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza del 118.

Dopo le prime cure prestate direttamente nell’area del parcheggio, è stata trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti e per ricevere le cure necessarie.

Le condizioni della donna non sono al momento note con precisione, ma la dinamica dell’incidente e le responsabilità sono ora al vaglio delle autorità competenti, che hanno raccolto le prime testimonianze per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti, trovatisi improvvisamente davanti alla scena dell’impatto e ai soccorsi immediati.