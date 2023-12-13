PAURA A GIARDINI NAXOS, SI APRE UNA VORAGINE SUL LUNGOMARE
Attimi di paura questa mattina a Giardini Naxos. Una vera e propria voragine si è aperta improvvisamente nei pressi del molo di Schisò. Per fortuna non si sono registrati feriti tra i passanti. Il Com...
A cura di Redazione
13 dicembre 2023 21:06
Attimi di paura questa mattina a Giardini Naxos.
Una vera e propria voragine si è aperta improvvisamente nei pressi del molo di Schisò. Per fortuna non si sono registrati feriti tra i passanti.
Il Comune ha effettuato un primo sopralluogo per mettere in sicurezza l'area ed evitare ulteriori rischi per la pubblica incolumità.