Paura a Giarre, apre il gas e poi aggredisce passanti e soccorritori: arrestato

Dopo il primo intervento dei Carabinieri per la fuga di gas, il 41enne sarebbe tornato in strada aggredendo alcuni passanti. All’arrivo del 118 si sarebbe scagliato anche contro sanitari e militari: disposto l’arresto ai domiciliari.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Giarre hanno arrestato un 41enne di origini russe, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento è scaturito a seguito della segnalazione pervenuta al 112, Numero Unico di Emergenza, dal proprietario di un’abitazione il quale ha raccontato che il suo inquilino, in forte stato di agitazione dovuto verosimilmente all’abuso di alcolici, avrebbe aperto il contatore del gas della cucina, mettendo così a rischio l’incolumità di tutti i condomini.

Giunti tempestivamente sul posto, i militari dell’Arma hanno identificato l’affittuario per il 41enne straniero, convincendolo a chiudere il gas e proponendogli di sottoporsi a cure mediche. Lui, però, le ha rifiutate, asserendo che sarebbe andato a dormire per smaltire la sbronza.

Accertatisi che l’immobile fosse in condizioni di sicurezza, i Carabinieri hanno ripreso il loro servizio ma, dopo circa un’ora, sono stati nuovamente attivati dalla Centrale Operativa perché lo straniero questa volta era in strada e stava aggredendo alcuni passanti.

A quel punto, l’equipaggio, dopo averlo bloccato e messo in sicurezza, ha chiesto l’intervento del personale sanitario del 118 ma il 41enne, all’arrivo dei medici, li ha inaspettatamente aggrediti, scagliandosi anche contro i Carabinieri.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, l’esagitato è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.