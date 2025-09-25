Paura a Gravina di Catania, scooter scivolano sull’olio: un ferito al Policlinico
GRAVINA DI CATANIA – Momenti di paura questa mattina, giovedì 25 settembre, in via Nicolò Coviello, a Gravina di Catania, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti due scooter....
GRAVINA DI CATANIA – Momenti di paura questa mattina, giovedì 25 settembre, in via Nicolò Coviello, a Gravina di Catania, dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti due scooter.
I mezzi sarebbero scivolati a causa della presenza di olio sull’asfalto, provocando la caduta dei conducenti e dei passeggeri.
Il bilancio è di tre persone coinvolte: due sono rimaste illese, mentre una ha riportato escoriazioni diffuse sul corpo. Nessuno dei feriti versa in gravi condizioni.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato la persona ferita al Policlinico di Catania per gli accertamenti del caso. Presenti anche gli agenti della Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi.
In zona si stanno registrando rallentamenti al traffico in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.