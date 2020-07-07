PAURA A MOTTA SANT'ANASTASIA, FIAMME A RIDOSSO DELL'ABITAZIONI - VIDEO
Pauroso incendio è divampato intorno alle ore 14.30 a Motta Sant'Anastasia a ridosso di alcune abitazioni di Corso Sicilia.https://www.95047.it/wp-content/uploads/2020/07/107462813_936077710151642_607...
A cura di Redazione
07 luglio 2020 15:49
Pauroso incendio è divampato intorno alle ore 14.30 a Motta Sant'Anastasia a ridosso di alcune abitazioni di Corso Sicilia.
https://www.95047.it/wp-content/uploads/2020/07/107462813_936077710151642_6072856298007379687_n.mp4
VIDEO Isabella Vazzano
A prendere fuoco delle sterpaglie, sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco e ambulanze del 118 in via precauzionale