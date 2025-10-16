Paura a Motta Sant’Anastasia: pedone investita da moto su Corso Sicilia, ferita trasportata a Paternò

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, intorno alle ore 16:00, lungo Corso Sicilia, nel centro abitato di Motta Sant'Anastasia.Secondo le prime ricostruzioni, un...

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, intorno alle ore 16:00, lungo Corso Sicilia, nel centro abitato di Motta Sant'Anastasia.

Secondo le prime ricostruzioni, una donna di 46 anni, che si trovava a piedi lungo l’arteria, sarebbe stata urtata da una motocicletta in transito. L’impatto, avvenuto in un tratto particolarmente trafficato, ha causato il ferimento della donna.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che, dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, hanno disposto il trasporto della ferita presso l’ospedale di Paternò per accertamenti e cure.

Fortunatamente, dalle prime informazioni trapelate, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio della Polizia Municipale di Motta Sant’Anastasia, che ha effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

L’episodio ha provocato pesanti rallentamenti del traffico su Corso Sicilia, gli agenti hanno lavorato per gestire la circolazione e consentire l’intervento dei soccorsi in sicurezza.