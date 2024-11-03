PAURA A NICOLOSI, INCENDIO IN UNA VILLETTA: NOTIZIE FRAMMENTARIE, VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

Nicolosi (CT), 3 novembre 2024. Momenti di forte apprensione nella serata di oggi a Nicolosi, dove un incendio è divampato secondo le primissime informazioni all'interno di una villetta situata non lo...

Nicolosi (CT), 3 novembre 2024. Momenti di forte apprensione nella serata di oggi a Nicolosi, dove un incendio è divampato secondo le primissime informazioni all'interno di una villetta situata non lontano dall’area dei Monti Rossi.

Le cause del rogo non sono ancora note e le informazioni restano frammentarie, ma dalle prime ricostruzioni sembra che anche un’autovettura parcheggiata nei pressi della villetta sia stata coinvolta dalle fiamme.

L’incendio è scoppiato poco prima delle ore 20:00, spingendo diversi residenti a chiamare prontamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, supportati da autobotti provenienti da Catania, per contenere il propagarsi delle fiamme e mettere in sicurezza l’area circostante.

Le fiamme ed una densa colonna di fumo sono ben visibili da notevole distanza.

Fortunatamente, dalle prime informazioni non risultano esserci feriti o intossicati tra gli occupanti della casa o i residenti nelle vicinanze. Tuttavia, l’intervento di messa in sicurezza è ancora in corso e le squadre dei soccorsi stanno lavorando per spegnere definitivamente il rogo e impedire ulteriori danni.

La situazione è in continuo aggiornamento e si attendono ulteriori dettagli per chiarire la causa dell’incendio e valutare l’entità dei danni.