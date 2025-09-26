Paura a Palazzolo: Gancio di un camion centra autobus FCE, vetri in frantumi e tetto danneggiato
PATERNÒ – Attimi di paura lungo la Strada Provinciale 229/1, l’arteria che collega contrada Palazzolo al vicino centro commerciale, nei pressi dello svincolo con la Strada Provinciale 15.
Secondo le prime ricostruzioni, un mezzo pesante dotato di gru avrebbe urtato accidentalmente un autobus della FCE (Ferrovia Circumetnea).
Il gancio del braccio meccanico ha colpito il lato del pullman proprio in corrispondenza della porta d’ingresso dei passeggeri, mandando in frantumi i vetri e causando anche il danneggiamento del tettuccio, come visibile nelle immagini.
Fortunatamente, nonostante il violento impatto, non si registrano feriti. Al momento dell’incidente, infatti, il bus risultava vuoto e senza passeggeri a bordo.
L’episodio, che poteva avere conseguenze ben più gravi se il mezzo fosse stato affollato,.
