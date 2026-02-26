Paura a Paternò: anziana cade in casa, intervenuti Vigili del Fuoco e 118

A Paternò il 25 febbraio un'anziana è rimasta bloccata in casa dopo una caduta: i vicini hanno allertato i soccorsi, intervenuti Vigili del Fuoco e 118.

Paura a Paternò: donna anziana rimane bloccata dopo una caduta

Ieri 25 febbraio 2026, si sono vissuti attimi di preoccupazione a Paternò, in via Circumvallazione, dove un'anziana è rimasta intrappolata nell'abitazione a seguito di una caduta. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe scivolata all'interno dell'appartamento, risultando incapace di rialzarsi o di aprire la porta per chiedere aiuto.

Allarme lanciato dai vicini

A segnalare l'accaduto sono stati alcuni vicini, insospettiti dal fatto che l'anziana non rispondesse alle chiamate. La loro prontezza nel notare l'anomalia si è rivelata fondamentale per avviare i soccorsi in tempi rapidi.

Intervento di Vigili del Fuoco e 118

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad aprire la porta dell'appartamento consentendo così l'accesso ai soccorritori. I sanitari del 118 hanno prestato immediatamente le prime cure sul posto e, dopo una valutazione iniziale, la donna è stata trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti.

Condizioni della donna e importanza della tempestività

Secondo quanto riferito, l'anziana non risulterebbe in gravi condizioni. L'episodio mette in luce quanto sia cruciale la rapidità dell'intervento e l'attenzione della comunità, elementi che hanno contribuito a evitare conseguenze più serie.