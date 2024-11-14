PAURA A PATERNÒ: BANDA ARMATA ASSALTA CORRIERE E RUBA SIGARETTE

Nella mattinata, intorno alle 8:30, un gruppo di cinque rapinatori ha preso di mira una tabaccheria in via Giuseppe Pitrè a Paternò, realizzando un colpo organizzato ai danni di un furgone di tabacchi...

Nella mattinata, intorno alle 8:30, un gruppo di cinque rapinatori ha preso di mira una tabaccheria in via Giuseppe Pitrè a Paternò, realizzando un colpo organizzato ai danni di un furgone di tabacchi che stava rifornendo il magazzino dell'esercizio. Gli assalitori, con il volto coperto, sono riusciti a impossessarsi di metà del carico di sigarette e altri prodotti, per un valore stimato oltre i 50 mila euro.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il gruppo di malviventi ha assalito il corriere, ferendolo al capo durante l'aggressione. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118, giunto tempestivamente sul posto per le prime cure. Non è chiaro se i rapinatori fossero armati, ma l'azione fulminea ha consentito loro di fuggire a bordo di un veicolo prima che arrivassero le forze dell'ordine.

Immediatamente allertati, i Carabinieri della Compagnia di Paternò si sono recati sul luogo della rapina, dando il via alle indagini per identificare i colpevoli e recuperare la merce rubata. La squadra investigativa sta ora analizzando le riprese delle telecamere di sorveglianza della tabaccheria e degli esercizi commerciali limitrofi, nella speranza di ottenere elementi utili per rintracciare i responsabili del colpo.