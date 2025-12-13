95047

Paura a Paternò, due ragazze investite al Corso Italia: in ospedale anche il conducente sotto shock

Paura questa mattina, sabato 13 dicembre 2025, a Paternò, dove si è verificato un incidente stradale in Corso Italia, nei pressi della rotonda dello Scientifico.Secondo le prime informazioni, due raga...

A cura di Redazione Redazione
13 dicembre 2025 10:40
Paura a Paternò, due ragazze investite al Corso Italia: in ospedale anche il conducente sotto shock -
News
Condividi

Paura questa mattina, sabato 13 dicembre 2025, a Paternò, dove si è verificato un incidente stradale in Corso Italia, nei pressi della rotonda dello Scientifico.

Secondo le prime informazioni, due ragazze che stavano attraversando la strada sono state investite da una Fiat Panda per cause che sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 di Paternò, che ha prestato le prime cure alle ferite.

Le due ragazze sono state trasportate in ospedale in codice giallo per gli accertamenti e le cure del caso.

In ospedale è stato trasportato anche il conducente dell’auto, una Fiat Panda, anch’egli in codice giallo, poiché apparso particolarmente scosso e sotto shock in seguito all’accaduto.

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione nella zona, in un tratto di strada molto frequentato, soprattutto nelle ore mattutine.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Seguiranno aggiornamenti.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047