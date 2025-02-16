PAURA A PATERNÒ PER UNA FUGA DI GAS: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Paternò, 16 febbraio 2025 - Momenti di apprensione questa sera a Paternò, dove alcuni residenti hanno lanciato l'allarme poco dopo le ore 20 a causa di un intenso odore di gas avvertito nella zona di via Costanzo, una stretta strada situata tra via Prevosto Pulvirenti e via Vittorio Emanuele.
I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per verificare la situazione e individuare la fonte della perdita, al fine di mettere in sicurezza l'area ed evitare potenziali pericoli.
A supporto delle operazioni sono giunti anche i tecnici specializzati delle compagnie di distribuzione del gas, incaricati di effettuare le necessarie verifiche e riparazioni.
La notizia continua a destare preoccupazione tra i cittadini, ancora scossi dall’esplosione avvenuta lo scorso 21 gennaio a Catania, che ha causato ingenti danni e aumentato il timore di possibili incidenti analoghi.