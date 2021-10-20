PAURA A PATERNO', PIOVONO CALCINACCI DA UN PALAZZO DI VIA EMANUELE BELLIA
Paura questa mattina 20 ottobre 2021, intorno alle ore 10.30 a Paternò.
Dal balcone di un quinto piano di un palazzo della centralissima via Emanuele Bellia sono caduti calcinacci e pezzi di intonaco.
Fortunatamente al momento della caduta dei calcinacci nessuna persona e mezzo è stato coinvolto.
Intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Paterno che con il supporto di un mezzo autoscala del comando provinciale di Catania hanno spicconato il balcone per evitare ulteriori crolli e consentire la messa in sicurezza dell’edificio.
Il tratto interessato è stato chiuso al traffico per permettere agli uomini dei Vigili del Fuoco con l'ausilio dell'autoscala di mettere in sicurezza l'area.
Sul posto gli uomini della Polizia Municipale di Paternò che hanno gestito il traffico veicolare che ha subito dei rallentamenti..
L’area sottostante la palazzina è stata delimitata con delle transenne al fine di garantire la sicurezza ai pedoni.