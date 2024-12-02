PAURA A PATERNÒ QUESTA MATTINA : INCENDIO IN UN APPARTAMENTO, NESSUN FERITO

Momenti di panico questa mattina intorno alle 08:00, quando un incendio è divampato in un appartamento situato al primo piano di una palazzina di tre piani, in via Giulio Cesare, una piccola via che c...

Momenti di panico questa mattina intorno alle 08:00, quando un incendio è divampato in un appartamento situato al primo piano di una palazzina di tre piani, in via Giulio Cesare, una piccola via che collega via G.B. Nicolosi e via Circumvallazione.

Le fiamme si sono sviluppate nella cucina, dando origine a una colonna di fumo denso visibile da lontano.

La situazione ha subito allarmato i residenti della zona e i passanti, che prontamente hanno allertato i soccorsi. I vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno fatto ingresso nell’abitazione per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area circostante.

Durante le operazioni, i pompieri hanno individuato due bombole di gas nell'edificio, aumentando il rischio di esplosioni. Fortunatamente, grazie alla prontezza degli interventi, la situazione è stata gestita senza incidenti.

Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno provveduto alle operazioni di rito, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza.

Un'ambulanza è stata presente in via precauzionale, anche se fortunatamente non si registrano feriti né tra i residenti né tra i soccorritori. L'incendio è stato rapidamente domato e la zona è stata messa in sicurezza, evitando il peggio.

La causa dell'incendio è ancora in fase di accertamento, ma l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero ulteriormente, evitando danni più gravi. L'incidente ha destato preoccupazione tra i cittadini, ma grazie alla reazione rapida e coordinata delle forze dell'ordine e dei soccorritori, il tutto si è concluso senza tragiche conseguenze.