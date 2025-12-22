Paura a Paternò, rissa ai “4 Canti”: coinvolte più persone, intervengono i Carabinieri

Momenti di forte tensione e paura nella serata di oggi a Paternò, dove una mega rissa si è verificata nel cuore del centro cittadino, davanti a un’attività commerciale di piazza Regina Margherita, zon...

Momenti di forte tensione e paura nella serata di oggi a Paternò, dove una mega rissa si è verificata nel cuore del centro cittadino, davanti a un’attività commerciale di piazza Regina Margherita, zona storicamente conosciuta come i “4 Canti”.

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni raccolte, lo scontro avrebbe coinvolto più persone e, dopo essere scoppiato davanti all’esercizio commerciale, si sarebbe rapidamente spostato nelle vie limitrofe.

Stando alle prime ricostruzioni, i soggetti coinvolti sarebbero tutti di nazionalità rumena, anche se al momento non risultano conferme ufficiali da parte delle autorità competenti.

Un dettaglio, questo, che resta dunque da verificare nelle prossime ore.

Nonostante la violenza dell’episodio, fortuna­tamente non si registrerebbero feriti. Tuttavia, la scena ha destato forte preoccupazione tra chi si trovava in zona, anche per la rapidità con cui la situazione sarebbe degenerata.

Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri, allertate da diverse segnalazioni giunte al numero di emergenza.

All’arrivo dei militari, però, non vi era più traccia della rissa, segno che i partecipanti si sarebbero rapidamente dileguati, facendo perdere le proprie tracce.

Al momento restano ignote le cause che avrebbero fatto scattare la violenta lite, così come il numero preciso delle persone coinvolte.

🔴 La notizia è in aggiornamento e seguiranno ulteriori dettagli non appena disponibili.