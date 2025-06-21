Paura a Pedara: rottweiler fuggono da una villetta e aggrediscono tre persone

Una serata che doveva scorrere tranquilla si è trasformata in un incubo a Pedara, in corso Ara di Giove. Giovedì scorso – ma la notizia è emersa solo oggi – due uomini, zio e nipote di 27 e 24 anni, s...

Una serata che doveva scorrere tranquilla si è trasformata in un incubo a Pedara, in corso Ara di Giove. Giovedì scorso – ma la notizia è emersa solo oggi – due uomini, zio e nipote di 27 e 24 anni, sono stati improvvisamente attaccati da due rottweiler fuggiti da una proprietà privata della zona, come riporta il sito lasicilia.it.

Secondo il racconto, i cani sono sbucati all’improvviso sulla via principale, proprio mentre davanti al municipio un gruppo di ragazzi stava festeggiando un compleanno. Il caos è scoppiato in pochi attimi.

I molossi, stando sempre a quanto riferito, avrebbero inizialmente puntato un cagnolino al guinzaglio di una coppia, per poi avventarsi su un bambino di appena 11 anni. A intervenire per cercare di fermare l’attacco sarebbe stato anche un commerciante della zona, rimasto lievemente ferito da un morso.

Dopo oltre quattro ore di ricerche, i due cani sono stati catturati e posti sotto sequestro giudiziario. I loro proprietari ora rischiano una denuncia per lesioni colpose e per omessa custodia di animali.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Acireale e Trecastagni, che stanno conducendo le indagini sull’accaduto.