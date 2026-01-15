Paura a Ragalna, 61enne precipita da una scala: intervento dell' elisoccorso

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi a Ragalna dove un uomo di 61 anni è rimasto ferito dopo una caduta accidentale da una scala appoggiata a un albero.Secondo le prime informazioni, l’uomo st...

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi a Ragalna dove un uomo di 61 anni è rimasto ferito dopo una caduta accidentale da una scala appoggiata a un albero.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava svolgendo alcune operazioni quando ha perso l’equilibrio, finendo a terra.

Sul posto è intervenuta rapidamente un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure. A scopo precauzionale è stato attivato anche l’elisoccorso, atterrato poco distante dall’area dell’incidente e proveniente dall’ospedale .

Il 61enne avrebbe riportato traumi agli arti inferiori, ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Dopo le valutazioni sanitarie, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari per gli accertamenti del caso., sul posto pure i Carabinieri per i dovuti rilievi di legge.