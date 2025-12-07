Paura a Randazzo: auto si scontrano frontalmente sulla SS120, due feriti

Nuovo incidente questa mattina sulla Strada Statale 120 “dell’Etna e delle Madonie”, nel territorio del Comune di Randazzo, in località Murazzo Rotto: lo stesso tratto dove il 18 novembre 2025 si era...

Nuovo incidente questa mattina sulla Strada Statale 120 “dell’Etna e delle Madonie”, nel territorio del Comune di Randazzo, in località Murazzo Rotto: lo stesso tratto dove il 18 novembre 2025 si era verificato il drammatico scontro tra un furgone e una bicicletta, costato la vita a un uomo.

Intorno alle 10:30, mentre sulla zona cadeva una pioggia intensa, due automobili si sono scontrate frontalmente in un impatto particolarmente violento. Secondo una prima ricostruzione, il maltempo potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo dei veicoli.

I due conducenti sono rimasti feriti ma non in modo grave, nonostante la dinamica impressionante.

I primi soccorsi sono arrivati da una ambulanza della Croce Rossa, che transitava casualmente in zona e ha prestato le prime cure.

Successivamente sono intervenute due ambulanze del 118 e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto stradale.