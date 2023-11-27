PAURA A SANTA VENERINA, INCENDIO IN GARAGE DI ABITAZIONE, DISTRUTTA UN’AUTO A GPL
Una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto del Comando Provinciale di Catania e un'autobotte di rincalzo sono intervenute in via Galimberti a Santa Venerina (CT) per un incendio sviluppatosi nel garage di un'abitazione a due elevazioni.
All'interno vi erano parcheggiati una Fiat Panda con impianto a gas (GPL) e un camion.
Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.
Non abbiamo notizie di persone coinvolte, intossicate e/o ferite.
L'incendio ha impegnato i Vigili del Fuoco per diverse ore.
Sul posto presenti anche i Carabinieri del locale Comando di Stazione.