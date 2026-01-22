Paura a Sant’Anastasia: precipita dal tetto mentre lavora, uomo in codice rosso

Motta Sant’Anastasia – Un uomo di 52 anni, proprietario dell’abitazione, è rimasto ferito dopo essere caduto dal tetto mentre stava effettuando alcuni lavori. L’incidente si è verificato in via Giubil...

Motta Sant’Anastasia – Un uomo di 52 anni, proprietario dell’abitazione, è rimasto ferito dopo essere caduto dal tetto mentre stava effettuando alcuni lavori. L’incidente si è verificato in via Giubileo 2000, nella zona adiacente al cimitero comunale.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe precipitato da un’altezza compresa tra 6 e 8 metri, riportando una frattura a un arto inferiore.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che, valutata la dinamica dell’accaduto, ha disposto il trasporto in codice rosso. Il ferito è stato condotto all’ospedale San Marco di Catania per le cure e gli accertamenti del caso.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.