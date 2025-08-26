Paura a Trapani per una scossa di terremoto di magnitudo 4.7

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata questa mattina, martedì 26 agosto, alle ore 6:07, al largo delle Isole Egadi. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanolog...

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata questa mattina, martedì 26 agosto, alle ore 6:07, al largo delle Isole Egadi. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) hanno localizzato l’evento nel Tirreno meridionale, a una profondità di circa 10 chilometri.

Si tratta di uno dei terremoti più forti rilevati negli ultimi anni in quell’area. La scossa è stata avvertita distintamente sia dagli abitanti delle isole Egadi sia lungo la costa trapanese, provocando momenti di apprensione tra la popolazione.

Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone o cose. Le autorità locali, in contatto con la Protezione Civile, hanno comunque avviato i consueti controlli di sicurezza sul territorio per escludere eventuali criticità.

L’evento sismico ha riportato l’attenzione sull’attività geologica del Tirreno meridionale, una delle aree più complesse e attive dal punto di vista sismico e vulcanologico del Mediterraneo.