Paura a Tremestieri Etneo: crepa nell’asfalto vicino alla scuola, scuole chiuse il 18 novembre
A Tremestieri Etneo le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse il 18 novembre 2025 per consentire verifiche tecniche sugli edifici scolastici dopo lo sciame sismico registrato nelle ultime ore. Lo stabilisce l’ordinanza n. 10 della Commissione straordinaria.
Il provvedimento prevede anche l’attivazione del Centro comunale operativo (CCO) per la gestione dell’emergenza, raggiungibile al numero 095 7511473.
Nelle ultime ore è aumentata la preoccupazione dei residenti per una lunga crepa nell’asfalto comparsa proprio davanti alla scuola “Madre Teresa di Calcutta”, in via Guglielmino. La spaccatura, situata a pochi metri dal circolo didattico, è stata osservata dopo le scosse registrate nell’area, alimentando l’ansia dei genitori degli studenti.
Stamattina è stato effettuato un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, mentre nel pomeriggio è arrivata l’ordinanza comunale che dispone la chiusura di tutte le scuole del paese nella giornata di martedì.
La decisione segue una serie di scosse con epicentro fino a 2 km da Tremestieri Etneo. Le strutture scolastiche saranno sottoposte a verifiche approfondite per garantire condizioni di sicurezza prima della riapertura.