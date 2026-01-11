Paura a Valcorrente, incidente in via Casalini: due persone in ospedale

Attimi di apprensione oggi, domenica 11 gennaio 2026, a Belpasso , dove intorno alle ore 13 si è verificato un incidente stradale in via Casalini, di fronte al centro commerciale Valcorrente.Sul posto...

Attimi di apprensione oggi, domenica 11 gennaio 2026, a Belpasso , dove intorno alle ore 13 si è verificato un incidente stradale in via Casalini, di fronte al centro commerciale Valcorrente.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti, e la Polizia Municipale, impegnata nei rilievi per accertare la dinamica del sinistro.

Il bilancio è di due persone ferite, entrambe in codice verde.

Fortunatamente le condizioni non destano preoccupazione: i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Paternò per gli accertamenti del caso.

