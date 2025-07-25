PAURA AL CENTRO SICILIA DI CATANIA: GIOVANE IN SCOOTER VA A SBATTERE CONTRO I PALI NEL PARCHEGGIO, FERITO IN CODICE ROSSO

Catania, 25 luglio 2025 – Paura nel pomeriggio di oggi presso il centro commerciale Centro Sicilia, in prossimità del punto vendita di un negozio di elettrodomestici. Un giovane, a bordo del suo scoot...

Catania, 25 luglio 2025 – Paura nel pomeriggio di oggi presso il centro commerciale Centro Sicilia, in prossimità del punto vendita di un negozio di elettrodomestici.

Un giovane, a bordo del suo scooter, è rimasto ferito dopo essere andato a sbattere contro alcuni pali di cemento situati nell’area esterna della struttura. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente autonomo.

L’impatto è stato violento e ha richiesto l’immediato intervento dei sanitari del 118 di Paternò. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Catania. Fortunatamente, secondo quanto riferito dai soccorritori, non è in pericolo di vita ed è risultato autonomo al momento del trasporto.

A prestare i primi soccorsi sono stati i dipendenti del negozio di elettrodomestici, che hanno utilizzato del materiale promozionale per assistere il giovane nell’attesa dell’ambulanza. Nessun altro è rimasto coinvolto nell’incidente, e il personale del 118 ha gestito l’emergenza in completa autonomia.

Le dinamiche dell’accaduto sono ancora da chiarire.