PAURA AL TRIBUNALE DI CATANIA TENTA DI ENTRARE CON DUE COLTELLI

I Carabinieri del Nucleo Tribunali di Catania hanno denunciato un catanese di 47 anni, già gravato da pregiudizi penali, poiché ritenuto responsabile di porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Ieri pomeriggio, intorno alle 15:30, l’uomo si è presentato all’ingresso principale del palazzo di giustizia di Piazza Giovanni Verga con un borsa al cui interno erano celati due coltelli di grosse dimensioni. Noncurante di quanto stava trasportando ha tentato l’accesso cercando di eludere con uno stratagemma – evitare l’apparato radiogeno - il controllo dei carabinieri addetti alla sicurezza che accorgendosi della manovra lo hanno bloccato e perquisito trovandolo in possesso delle due armi bianche opportunamente poste sotto sequestro.

