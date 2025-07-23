Paura all’ospedale di Paternò: rottura di un tubo provoca caduta di intonaci, utente salvata per un soffio

Una copiosa perdita d’acqua si è verificata ieri mattina intorno alle ore 12:30 presso l’ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò, molto probabilmente a causa della rottura di un tubo antincendio si...

Una copiosa perdita d’acqua si è verificata ieri mattina intorno alle ore 12:30 presso l’ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò, molto probabilmente a causa della rottura di un tubo antincendio situato al primo piano.

L’improvvisa fuoriuscita ha causato l’allagamento dell’intero piano, inclusa la tromba dell’ascensore, dove l’acqua è penetrata copiosamente anche dal soffitto. La forza dell’infiltrazione ha provocato il distacco di alcune parti del controsoffitto, facendo riversare l’acqua fino al piano terra, nell’area adiacente al Pronto Soccorso.

Un video, inviato alla nostra redazione, mostra chiaramente la gravità della situazione: l’acqua scende a cascata lungo l’ascensore, mentre i corridoi risultano completamente invasi.

Sfiorata la tragedia: una donna, utente dell’ospedale, ha rischiato di essere colpita dal materiale caduto mentre transitava nella zona interessata. Provvidenziale l’intervento di un uomo presente sul posto, che l’ha afferrata per un braccio e l’ha trascinata via in tempo, evitando conseguenze peggiori.

Sul posto sono intervenuti prontamente i tecnici per mettere in sicurezza l’area e avviare le necessarie verifiche.