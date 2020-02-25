95047

PAURA CORONAVIRUS, IL GOVERNATORE MUSUMECI CONVOCA I PREFETTI DELL'ISOLA

In seguito a quanto emerso nel corso della seduta di stamani del Consiglio dei ministri, allargata a tutti i governatori, il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha invitato i prefetti...

A cura di Redazione Redazione
25 febbraio 2020 13:09
PAURA CORONAVIRUS, IL GOVERNATORE MUSUMECI CONVOCA I PREFETTI DELL'ISOLA -
News
Condividi

In seguito a quanto emerso nel corso della seduta di stamani del Consiglio dei ministri, allargata a tutti i governatori, il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha invitato i prefetti dell’Isola a una riunione che si terra’ alle 18 a Palazzo Orleans per coordinare le iniziative necessarie da adottare nella emergenza nazionale del Coronavirus.

L’incontro sara’ preceduto da una seduta straordinaria del governo regionale dopo il caso della turista di Bergamo positiva al coronavirus a Palermo.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047