PAURA CORONAVIRUS, IL GOVERNATORE MUSUMECI CONVOCA I PREFETTI DELL'ISOLA
A cura di Redazione
25 febbraio 2020 13:09
In seguito a quanto emerso nel corso della seduta di stamani del Consiglio dei ministri, allargata a tutti i governatori, il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha invitato i prefetti dell’Isola a una riunione che si terra’ alle 18 a Palazzo Orleans per coordinare le iniziative necessarie da adottare nella emergenza nazionale del Coronavirus.
L’incontro sara’ preceduto da una seduta straordinaria del governo regionale dopo il caso della turista di Bergamo positiva al coronavirus a Palermo.