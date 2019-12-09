Erano le 4,37 di lunedì 9 dicembre quando, a Scarperia e San Piero, nel Mugello, in provincia di Firenze, è stata registrtata la scossa di terremoto di magnitudo 4.5. È stata, questa, la più intensa t...

Erano le 4,37 di lunedì 9 dicembre quando, a Scarperia e San Piero, nel Mugello, in provincia di Firenze, è stata registrtata la scossa di terremoto di magnitudo 4.5. È stata, questa, la più intensa tra le innumerevoli scosse che hanno interessato la zona per tutta la notte.

In seguito alle scosse di terremoto registrate in Mugello è stato sospeso il traffico ferroviario nel nodo di Firenze per verifiche tecniche sulle linee. Bloccata anche l'Alta velocità tra Firenze e Bologna oltre al traffico regionale, secondo quanto si apprende da Rfi.Sono numerose, inoltre, le persone che sono uscite di casa nel Mugello in seguito alla serie di scosse di terremoto, la più forte delle quali, come detto, di magnitudo 4.5. Tanti quelli che si sono sistemati in auto, anche a causa della pioggia.

Dai vigili del fuco si spiega che sono in corso verifiche dopo alcune richieste di sopralluogo per caduta di calcinacci. Tante le chiamate ai pompieri. La scossa di magnitudo 4.5 è stata nettamente avvertita anche a Firenze città e a Pistoia.

PAURA IN TOSCANA, SERIE DI SCOSSE DI TERREMOTO NELLA NOTTE: LA PIÙ FORTE DI 4.5 GRADI

PAURA IN TOSCANA, SERIE DI SCOSSE DI TERREMOTO NELLA NOTTE: LA PIÙ FORTE DI 4.5 GRADI

Scuole chiuse anche a Barberino del Mugello e a Vicchio in seguito alle scosse di terremoto in Mugello, in provincia di Firenze. Anche a Barberino aperta l'unità di crisi e in corso verifiche per eventuali danni: su Fb il Comune tra l'altro consiglia “alla cittadinanza di sostare nelle aree individuate secondo il Piano di Emergenza Comunale per evitare di intasare strade e Piazze che necessariamente devono rimanere sgombere in caso di necessità di soccorso”. Alle 7 ha aperto anche la sala integrata di protezione civile della Città metropolitana e della prefettura di Firenze.