Paura nella notte a Misterbianco: esplosione di un camion dei panini in piazza Mercato a Belsito

Momenti di paura questa notte a Misterbianco, nella zona di piazza Mercato a Belsito, dove un camion adibito alla vendita di panini è improvvisamente esploso, causando due violenti boati avvertiti a centinaia di metri di distanza.

L’incidente si è verificato nella serata di ieri, quando il mezzo, regolarmente chiuso per la consueta giornata di riposo settimanale, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. All’interno del camion erano custodite delle bombole di GPL, che a causa del calore sono esplose con fragore, provocando panico tra gli abitanti della zona.

Testimoni: “Abbiamo visto fumo e sentito due boati”

Molti residenti, svegliati dall’esplosione, hanno raccontato gli attimi di paura vissuti:

“Abbiamo visto una densa nube di fumo alzarsi dal camion, poi due fortissimi boati che ci hanno fatto sobbalzare – racconta un abitante della zona – per un attimo abbiamo temuto il peggio, ci siamo spaventati davvero tanto. Fortunatamente non c’era nessuno vicino al mezzo, perché era chiuso per la giornata di riposo”.

Sul posto sono giunti rapidamente i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante, evitando che l’incendio si propagasse ad altre strutture o veicoli.

Per precauzione è stata fatta intervenire anche un’ambulanza del 118, ma non si sono registrati feriti. I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto e stabilire l’esatta dinamica dell’esplosione.

Al momento tutte le piste restano aperte. Le autorità non escludono che si possa essere trattato di un atto doloso, ipotesi che sarà valutata alla luce delle indagini in corso.

