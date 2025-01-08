PAURA NELLA NOTTE A PATERNÒ: AUTO IN FIAMME

Momenti di paura nella notte appena trascorsa a Paternò in via Giuseppe e Maria Gesù, una traversa di via Guglielmo Marconi, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme. L’incendio si è verificato into...

Momenti di paura nella notte appena trascorsa a Paternò in via Giuseppe e Maria Gesù, una traversa di via Guglielmo Marconi, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme. L’incendio si è verificato intorno alle ore 3:00-4:00, come riportato da alcuni residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse ad altri veicoli o edifici circostanti. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire le cause dell’episodio, non escludendo al momento alcuna pista, compresa quella dolosa.

L’auto, gravemente danneggiata dalle fiamme nella parte anteriore , era parcheggiata lungo la via, un’area residenziale nota per essere piuttosto tranquilla.

Secondo alcune testimonianze, l’incendio avrebbe svegliato diversi residenti, preoccupati dal fumo e dal rumore delle fiamme. Alcuni di loro hanno provato a dare l’allarme non appena si sono accorti dell’incendio.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili sull’episodio a farsi avanti per contribuire alle indagini.