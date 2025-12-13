Paura nella notte a Paternò: incendio in un appartamento di via Giovanni Verga, due persone trasferite in ospedale

Momenti di forte apprensione nella serata di ieri a Paternò, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento al secondo piano di un alloggio popolare situato in via Giovanni Verga.Le fiamm...

Momenti di forte apprensione nella serata di ieri a Paternò, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento al secondo piano di un alloggio popolare situato in via Giovanni Verga.

Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in fase di accertamento, hanno reso necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Distaccamento, supportati dai colleghi del Comando Provinciale di Catania, giunti sul posto anche con l’autoscala.

Per motivi di sicurezza, i pompieri hanno disposto l’evacuazione dell’intera palazzina, procedendo poi allo spegnimento del rogo mediante l’utilizzo degli idranti.

Una densa nube di fumo ha invaso lo stabile, causando intossicazioni lievi ad alcuni residenti.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118: alcune persone hanno ricevuto assistenza direttamente sul posto, mentre due persone, tra il proprietario dell’abitazione e alcuni occupanti dei piani superiori, sono state trasferite in ospedale per le cure del caso dopo aver inalato fumo.

Le loro condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma grazie al tempestivo intervento dei soccorsi la situazione è stata riportata sotto controllo.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.